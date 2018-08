Mitteldeutsche Zeitung: IWH-Präsident Gropp: Ostdeutschen fehlt finanzielle Bildung und Risikobereitschaft

Dem Osten fehlt es nach Ansicht des Präsidenten des

Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Reint E. Gropp, an

finanzieller Bildung, Risikobereitschaft auf dem Wertpapiermarkt und

Vermögen. „Hier ist – das haben Studien gezeigt – nur wenig Wissen

über die Börse, Aktien und Wertpapiere vorhanden“, sagte Gropp der

in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Samstagausgabe).

Neben der Einstellung zum Aktienmarkt spielt für Gropp auch das

verfügbare Vermögen der Ostdeutschen eine entscheidende Rolle bei der

Erklärung des Wertpapier-Gefälles. Hintergrund ist eine Studie der

comdirect-Bank zum Anlageverhalten der Deutschen. Demnach besitzen

nur 2,5 Prozent der Ostdeutschen Fonds. Im Westen hingegen sind es

15,3 Prozent der Einwohner. Gefährlich könnte das für die Absicherung

im Alter werden. „Der Osten verlässt sich derzeit fast kollektiv auf

das staatliche Rentensystem“, sagte Gropp dem Blatt. Angesichts der

demografischen Entwicklung sei das zu wenig. „Die private Vorsorge

wird immer wichtiger“, so der IWH-Chef.

