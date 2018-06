Rheinische Post: Bundesfinanzminister Scholz: Den Euro wird es auch in zehn Jahren noch geben

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht

den Euro nach den jüngsten Beschlüssen auf europäischer Ebene als

gestärkt an. Auf die Frage, ob es die europäische Währung auch in

zehn Jahren noch geben werde, sagte er der Düsseldorfer „Rheinischen

Post“ (Samstag): „Ja, der Euro ist unumkehrbar. Denn der Euro sichert

unsere gemeinsame Zukunft in Europa.“ Der SPD-Politiker lobte

insbesondere die Beschlüsse des deutsch-französischen Regierungsrats

in Meseberg. „Mit den Meseberg-Beschlüssen bauen wir das Haus Europa

weiter. Es erhält ein festes, geschlossenes Dach, das auch kommende

Stürme und Regen aushält.“ Zur Finanzierung des in Meseberg

vereinbarten Eurozonenbudgets fordert Scholz das Aufkommen aus einer

neuen Finanztransaktionssteuer. Der Chef des deutschen Finanzressorts

lobt auch den französischen Präsidenten Emmanuel Macron: „Wir haben

ein neues Momentum in Europa, das ist das Verdienst von Präsident

Macron.“

