Rheinische Post: Grüne fordern von Seehofer Auskunft über Masterplan im Bundestag

Die Grünen im Bundestag wollen Innenminister

Horst Seehofer (CSU) zur Auskunft über den Masterplan Migration

verpflichten. In einem der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Samstag)

vorliegenden Fragenkatalog fordern sie Seehofer auf, die Details des

63-Punkte-Plans bekannt zu geben. Sie wollen unter anderem auch

konkret wissen, an welchen Grenzübergangsstellen in Deutschland

Zurückweisungen von Flüchtlingen in welchen Verfahren erfolgen

sollen. Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz beklagte, die CSU

riskiere „durch ihr absolut unverantwortliches Vorgehen“ nicht nur

das Ende der großen Koalition, sie gefährde die Errungenschaften und

den Zusammenhalt der Europäischen Union. Das alles geschehe auf

Grundlage eines Papiers, das noch nicht einmal der

CSU-Generalsekretär kenne. „Der CSU geht es nicht mehr um Inhalte

oder politische Linien – der CSU geht es nur noch um die CSU“, sagte

von Notz. Für kommenden Mittwoch ist eine Fragestunden im Bundestag

geplant, bei der Seehofer auf die rund 20 Fragen der Grünen Antwort

geben soll.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell