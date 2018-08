Rheinische Post: Bundesjustizministerium hat Bedenken gegen Kinderporno-Material für Ermittler

Das Bundesjustizministerium findet den Vorstoß

des Freiburger Kripo-Chefs, Ermittlern das Hochladen

computergenerierter Kinderpornos zu erlauben, problematisch. Es gebe

„grundsätzliche Bedenken gegen die Legalisierung strafbarer

Handlungen für verdeckte Ermittler“, sagte ein Sprecher des

Ministeriums der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Dienstag). Die

Grenze zwischen legalem polizeilichen und kriminellen Handeln dürfe

nicht verwischt werden. „Das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit des

Handelns der Strafverfolgungsbehörde“ dürfe nicht erschüttert werden,

so der Sprecher. Der Chef der Freiburger Kriminalpolizei, Peter

Egetemaier, hatte am Montag im ARD-Morgenmagazin gesagt, er wolle mit

animierten Kinderpornos im Internet Jagd auf Täter machen.

Um in entsprechende Foren des Internets vorzudringen, müssten

Ermittler kinderpornografisches Material hochladen. Den deutschen

Ermittlungsbehörden ist das bislang verboten. Einige Bundesländer

haben das Bundesjustizministerium gebeten, eine mögliche Erweiterung

der Befugnisse zu prüfen. Wie das Ministerium mitteilt, dauert diese

Prüfung noch an. Allerdings müsse man dabei die genannten Bedenken

sowie den Schutzzweck der Strafvorschriften und die Vorgaben

entsprechender EU-Richtlinien berücksichtigen.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell