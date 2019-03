Rheinische Post: Chemie-Arbeitgeber kritisieren Reformpläne für Befristungen

Der Präsident des Chemie-Arbeitgeberverbands

BAVC kritisiert die geplanten Einschränkungen bei der sachgrundlosen

Befristung von Arbeitsverträgen: „Der Gesetzgeber will Probleme

lösen, wo es gar keine gibt“, sagte BAVC-Präsident Kai Beckmann der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Montag). In der Industrie liege der

Befristungsanteil bei weniger als sieben Prozent. „Die Koalition

sollte sich lieber mal die Zahlen im öffentlichen Dienst anschauen.

Dort kommen wir bei den Ländern auf Werte von mehr als 28 Prozent.“

Beckmann verteidigte die Praxis der Befristung: „Für viele Menschen

wäre die Alternative zu einem befristeten Job gar kein Job. Das ist

noch weniger erstrebenswert. Zumal ein Gros der befristeten Verträge

in der Industrie in unbefristete Stellen umgewandelt wird.“ Laut

Koalitionsvertrag sollen Arbeitgeber mit mehr als 75 Beschäftigten

nur noch maximal 2,5 Prozent der Belegschaft sachgrundlos befristet

einstellen dürfen. „Die Regelung ist bürokratisch und führt zu

unnötigem Mehraufwand“, sagte der BAVC-Präsident. Die Zahl 75

bezeichnete er als „völlig willkürlich aus der Luft gegriffen“. „Und

die 2,5 Prozent spiegeln die Realität in den Betrieben nicht wider.

Es ist schon naiv, anzunehmen, dass alle über die 2,5 Prozent hinaus

plötzlich unbefristet eingestellt würden. Je geringer der Spielraum,

desto intensiver werden Arbeitgeber abwägen, ob sie neue Stellen

anbieten oder nicht.“

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell