Rheinische Post: Debatte um Einschulung: Wirtschaftsrat springt Linnemann bei

In der Debatte, ob Kinder mit zu geringen

Deutschkenntnissen später eingeschult werden sollten, hat der

Generalsekretär des Wirtschaftsrats der CDU, Wolfgang Steiger, dem

stellvertretenden Unionsfraktionschef Carsten Linnemann den Rücken

gestärkt. „Diese jahrelange Blauäugigkeit in der Integrationspolitik

hat unsere Schulen überbelastet“, sagte Steiger der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Mittwoch). Kinder ohne jedwede Deutschkenntnisse

könne man nicht einfach in Klassen mit allen anderen Schulanfängern

stecken. „Wenn sich die Lehrkräfte dann vorwiegend um einzelne Kinder

kümmern müssen, wird auch der Mehrheit der so wichtige Start in die

Schule erschwert.“ Damit würden ganze Schulklassen, wohlgemerkt von

kleinen sechsjährigen Kindern, für gesellschaftliche Experimente

eingespannt und heruntergezogen.

