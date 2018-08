Rheinische Post: Deutlicher Anstieg türkischer Asylanträge auf 1141 im Juli

Im Juli ist die Zahl türkischer Asylanträge in

Deutschland deutlich angestiegen. Das geht aus Zahlen des Bundesamtes

für Migration und Flüchtlinge hervor, die der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Dienstag) vorliegen. Demnach wurden im

vergangenen Monat insgesamt 1172 Asylanträge gestellt, davon waren

1141 Erstanträge. Das ist der höchste Wert seit Jahresbeginn. Im Juni

gab es noch 884 Erstanträge. Die Antragszahl stieg damit vier Monate

in Folge. Insgesamt wurden in den ersten sieben Monaten des Jahres

5107 Erstanträge gestellt. Als Grund für den auffallend deutlichen

Anstieg türkischer Asylanträge macht Linken-Fraktionsvizechefin Sevim

Dagdelen die Wahlen Ende Juni fest. „Mit den Präsidentschafts- und

Parlamentswahlen wurde der Ausnahmezustand zum Normalzustand, der

immer mehr Menschen in die Flucht treibt.“ Es sei zu befürchten, dass

die türkische Regierung angesichts der wirtschaftlichen Krise eine

noch repressivere Innenpolitik verfolgen wird und die

Flüchtlingszahlen aus der Türkei zunehmen, sagte Dagdelen.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell