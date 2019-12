Rheinische Post: Die Abrechnung der SPD-Basis Kommentar von Jan Drebes

Die bisher unbekannte Abgeordnete aus Schwaben und der

frühere NRW-Finanzminister müssen eine Herkulesaufgabe bewältigen: Die Partei

zusammenführen, sie mit der Fraktion versöhnen und der SPD deutlich bessere

Umfrage- und Wahlergebnisse bescheren. Zugleich ist die Entscheidung der

Mitglieder eine Abrechnung. Sie ist ein klares Misstrauensvotum gegen die

Regierung, gegen Vizekanzler Olaf Scholz, auch gegen die Parteiführung der

vergangenen Jahre. Das Ergebnis ist eine Zäsur in vielerlei Hinsicht. Die

SPD-Basis will mehrheitlich radikale Erneuerung, den vollständigen Wechsel an

der Spitze. Sie will einer unerfahrenen Abgeordneten und einem früheren

Landesminister die Geschicke der Partei überlassen – und nicht dem

Spitzengenossen Scholz, den sie für den Niedergang der Partei mitverantwortlich

macht. Diese Entscheidung löst in Berlin ein Beben aus. Esken und Walter-Borjans

waren zwar direkt nach der Ergebnisverkündung bemüht, Zeichen der Einigkeit in

die Partei zu senden. Doch es ist kaum vorstellbar, wie ein Finanzminister noch

lange im Amt bleiben soll, der in Teilen fundamental andere Ansichten als seine

Parteivorsitzenden vertritt. Die beiden sind in einer schwierigen Situation, auf

sie schaut die gesamte Republik. Ihr Sieg ist ein Sieg der Parteilinken. Doch

wird ihnen die Gefolgschaft verweigert, oder brechen Kämpfe zwischen den

Parteiflügeln aus, werden sie Vorsitzende ohne Rückhalt sein. Hinzu kommt: Die

Wahlbeteiligung war mit etwas über 50 Prozent besser als befürchtet, berauschend

gut fiel sie aber nicht aus. Eine Mehrheit der Mitglieder hat sich entschlossen,

die SPD als Partei wieder nach vorne zu stellen – nicht ihre staatspolitische

Verantwortung. Es ist ein starkes Signal für die Basisdemokratie. Doch die große

Koalition ist gefährdeter denn je.

