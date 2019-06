Rheinische Post: Die EU bleibt zerrissen Kommentar von Michael Bröcker

Es wäre ein tragfähiger Kompromiss, wenn das

federführend von Emmanuel Macron und Angela Merkel geschnürte

Personalpaket in Rat und Parlament bestätigt wird. Frans Timmermans

war Spitzenkandidat der Sozialdemokraten im Wahlkampf, mithin wäre

das Modell der europäischen Spitzenkandidaten nicht gescheitert.

Vielen Wählern vor allem in Deutschland ist dies versprochen worden.

Und dass der Zweitplatzierte den Top-Posten erklimmt, während der

Anführer der stärksten Fraktion nur den zweitwichtigsten Posten

bekommt, kennt man auch aus Bundesländern. Nicht immer stellt die

stärkste Partei im Parlament auch den Regierungschef, siehe Bremen,

siehe Baden-Württemberg. Man muss schon Mehrheiten finden. Timmermans

ist als resoluter, rhetorisch versierter und als vielsprachiger

Kommissar anerkannt, seine UN-Rede zum Abschuss einer

Passagiermaschine über der Ukraine ist heute noch Maßstab. Der Mann

kann Weltbühne. Und er hat den Rückhalt einiger Liberalen im

Parlament. Und selbst Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist offen

für eine Wahl Timmermans, so lange es nicht Weber wird. Weber ist ein

redlicher und kluger Europäer, aber er hat Defizite in der

Edeldisziplin der Mehrheitsfindung. Angela Merkel hat Weber fallen

lassen, weil sie ihn nicht durchsetzen konnte. Sollte Manfred Weber

nun für fünf Jahre den prestigeträchtigen Posten eines stärker

werdenden Europäischen Parlaments ausfüllen und am Ende die EZB von

dem Bundesbank-Chef Jens Weidmann geführt werden, wäre dies aus

deutscher Sicht eine akzeptable Lösung. Entscheidend ist, dass die

tief zerstrittene Union mit einem klar pro-europäischen Kurs umgebaut

wird, der in den zentralen Feldern Binnenmarkt, Sicherheits- und

Verteidigungspolitik sowie Digitalisierung Integration ermöglicht,

während sich die EU an anderer Stelle bescheidet.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell