Rheinische Post: Enttäuschte Konservative laufen zu FDP über / Lindner rechnet mit Regierungswechsel

FDP-Chef Christian Lindner hat von prominenten

Persönlichkeiten aus der CDU berichtet, die nach der Niederlage von

Friedrich Merz zur FDP wechseln wollen. „Es haben sich bereits einige

Persönlichkeiten bei uns gemeldet. Viele sind noch auf dem Sprung,

wie mir scheint“, sagte Lindner der Düsseldorfer „Rheinische Post“

(Dienstag). „Eine große Enttäuschung ist mit Händen zu greifen. Dass

Vertreter des Wirtschaftsflügels innerhalb der eigenen Partei als

alte, weiße Männer von gestern diffamiert wurden, hat offenbar viele

verletzt“, so Lindner. Von der neuen CDU-Vorsitzenden erwartet

Lindner keinen Aufbruch. „Die Abkühlung der Wirtschaft ist ein

Warnsignal. Die von Friedrich Merz geforderte ,Agenda für die

Fleißigen– hätte ich daher für richtig gehalten. Jetzt sehe ich noch

nicht, woher ein Aufbruch kommen sollte.“ Lindner deutete an, dass

ein Politikwechsel nur im Kanzleramt möglich sei. „Die Position von

Frau Kramp-Karrenbauer ist daher unkomfortabel, Paul Ziemiak könnte

sich im kommenden Jahr sogar in der Rolle des Kugelfängers

wiederfinden.“ Lindner rechnet mit einem Regierungswechsel in

absehbarer Zeit. „Frau Kramp-Karrenbauer hat angekündigt, sich auch

gegen Frau Merkel profilieren zu wollen. Die SPD ist von innerer

Unruhe ergriffen. Wenn es nach mir geht, wird bald eine neue

Regierung gebildet – vor oder nach einer neuen Wahl.“

