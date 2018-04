Rheinische Post: EU bindet Libyen in Flüchtlingsüberwachung im Mittelmeer ein

Um die illegale Migration über das Mittelmeer

weiter einzudämmen, hat die EU damit begonnen, die letzten

Überwachungslücken zu schließen. EU-Außenbeauftragte Federica

Mogherini teilte nach einem Bericht der in Düsseldorf erscheinenden

„Rheinischen Post“ (Freitagausgabe) auf Anfrage der Linken im

Europaparlament mit, dass Libyen nun „so bald wie möglich“ an das

satellitengestützte Europäische Grenzüberwachungssystem Eurosur

angebunden wird. Ziel sei es, „die Kapazitäten der Behörden

nordafrikanischer Staaten durch Ausbau ihrer Grenzüberwachungssysteme

zu stärken, damit sie gegen irreguläre Migration und illegalen Handel

vorgehen können“, erklärte Mogherini. Nach einem

Ausschreibungsverfahren werde die entsprechende Ausrüstung

bereitgestellt. Libyen sei dann mit den Koordinierungsstellen in

Italien, Malta, Griechenland, Zypern, Frankreich, Spanien und

Portugal verbunden, „damit Grenz- und Küstenwacheinsätze in der

Region effizienter verlaufen“, erläuterte die EU-Außenbeauftragte.

Die Linken-Europaabgeordnete Sabine Lösing verwies darauf, dass die

libysche Küstenwache „brutal gegen Geflüchtete und private

Seenotretter“ vorgehe. Die engere Zusammenarbeit verstoße gegen das

Zurückweisungsverbot der Genfer Flüchtlingskonvention. „Die weitere

Verletzung internationaler Konventionen mit noch mehr Toten wäre die

Folge“, fürchtet der deutsche Europaexperte der Linken, Andrej Hunko.

