Rheinische Post: Gesetzentwurf zur Organspende: Bessere Organisation, mehr Geld

Mit klaren Organisationsstrukturen und einer

besseren Vergütung für die Kliniken will Gesundheitsminister Jens

Spahn (CDU) die Zahl der Organspenden in Deutschland erhöhen. Dies

geht aus einem Gesetzentwurf des Bundesgesundheitsministeriums

hervor, der der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Freitag) vorliegt.

Mit der Neuregelung würden „die strukturellen und finanziellen

Voraussetzungen in den Entnahmekrankenhäusern geschaffen, um die

Organspendezahlen nachhaltig zu erhöhen“, heißt es im Gesetzentwurf.

Die Transplantationsbeauftragten in den Kliniken sollen mehr Zeit für

ihre Arbeit und intern eine stärkere Stellung erhalten, die

Entnahmekrankenhäuser sollen für die Organspenden und für das

Vorhalten der Infrastruktur besser bezahlt werden. Schließlich soll

ein flächendeckendes Berichtssystem offenlegen, ob die Kliniken

tatsächlich die Chancen für Organspenden auch wahrnehmen. Das

Hauptproblem sei nicht die Spendenbereitschaft. „Ein entscheidender

Schlüssel liegt vielmehr bei den Kliniken. Ihnen fehlen häufig Zeit

und Geld, um mögliche Organspender zu identifizieren“, heißt

es aus dem Ministerium. „Zunehmende Arbeitsverdichtung im klinischen

Alltag auf den Intensivstationen und die fehlende Routine führen

dazu, dass die Gemeinschaftsaufgabe Organspende nicht wahrgenommen

wird“, beschreibt der Gesetzentwurf die Problemlage. Auch kleine

Krankenhäuser sollen Organe bei Verstorbenen entnehmen können. Damit

eine Organspende überhaupt möglich ist, muss der „nicht behebbare

Ausfall der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des

Hirnstamms festgestellt werden“. Damit dieser Befund auch in

kleineren Kliniken festgestellt werden kann, sieht Spahns

Gesetzentwurf einen bundesweiten beratenden neurologischen

Bereitschaftsdienst vor.

