Rheinische Post: Hartmann: „Schulze Föcking nicht mehr tragbar“

Sebastian Hartmann, bisher einziger Kandidat

für den SPD-Landesvorsitz, fordert die Abberufung von

NRW-Umweltministerin Christina Schulze Föcking (CDU). „Ich halte sie

nach den jüngsten Vorfällen nicht mehr für tragbar“, sagte er im

Interview mit der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“

(Mittwochausgabe). Ministerpräsident Armin Laschet müsse erklären, ob

er noch hinter ihr stehe. Dem Ministerpräsidenten warf er vor, sich

nicht ausreichend für den Strukturwandel einzusetzen: „Er macht keine

ausreichende Strukturpolitik, weil er in Berlin nicht genug

wahrgenommen wird.“ Als stellvertretende Landesvorsitzende sollen

Hartmann zufolge Dörte Schall, 40, Elvan Korkmaz, 32, Marc Herter,

43, Veith Lemmen, 34, und Sören Link, 41, dazukommen. „Die deutliche

Verjüngung des Teams ist ein gutes Signal.“ Anders als der neue

Fraktionschef Thomas Kutschaty möchte Hartmann nicht von einer

Rebellion in der Landespartei sprechen. „Die Abgeordneten haben bei

der Wahl des Fraktionschefs einfach eine freie Entscheidung

getroffen.“ Kutschaty hatte sich überraschend gegen den Favoriten

Marc Herter durchgesetzt. Der 40-jährige Hartmann stellt sich Ende

Juni beim Landesparteitag zur Wahl.

