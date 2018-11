Rheinische Post: Herz oder Verstand Kommentar Von Eva Quadbeck

Während die CDU ihre Erneuerung zu Festspielen

innerparteilicher Demokratie werden lässt, wirkt die Neuaufstellung

der Schwesterpartei immer noch bleiern. CSU-Parteichef und

Bundesinnenminister Horst Seehofer spielt weiter auf Zeit und ist

einem Aufbruch seiner Partei weiter im Weg. Die CDU wiederum steht

bei ihrer Wahl des oder der Parteivorsitzenden vor der Entscheidung

zwischen Herz und Verstand. Einmal unterstellt, dass die Chancen für

Jens Spahn tatsächlich sehr gering sind, geht es um eine Entscheidung

zwischen Merz und Kramp-Karrenbauer. Merz berührt die Seele der

Partei. Wenn er seine pointierten Forderungen vorträgt und

verspricht, die Zahl der AfD-Wähler zu halbieren, trifft er das Herz

der Partei. Nach 18 Jahren eher spröder Vorträge von Angela Merkel

lechzt die Basis nach dieser prallen Rhetorik. Kramp-Karrenbauer

wiederum kommt besser bei der Anhängerschaft an, also bei den

potenziellen Wählern der Partei. Sie hat die besseren Chancen, eine

breite Wählerschaft anzusprechen. Es wäre also eher eine rationale

Entscheidung der Delegierten, sie an die Spitze zu wählen.

