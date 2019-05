Rheinische Post: Innenstaatssekretär Krings fordert „Staatsziel Kinderförderung“

Innenstaaatssekretär Günter Krings (CDU) hat

zur am Donnerstag in Weimar beginnenden Familienministerkonferenz die

im Koalitionsvertrag vorgesehene Verankerung von Kinderrechten im

Grundgesetz in Frage gestellt und stattdessen die Einführung eines

„Staatsziels Kinderförderung“ gefordert. „Kinder sind bereits heute

wie alle Menschen und alle Altersgruppen umfassend im Grundgesetz

geschützt“, sagte Krings der Düsseldorfer „Rheinischen Post“

(Donnerstag). Da wo Kinder in der Praxis nicht ausreichend geschützt

oder gefördert würden, liege das mit Sicherheit nicht am Grundgesetz.

Krings warnt: „Wer ein zusätzliches umfassendenes Grundrecht nur für

Kinder einführen will, wird bald auch mit entsprechenden Forderungen

für Senioren und andere Gruppen konfrontiert werden.“ Interessant

könne aber „die Einfügung eines Staatszieles der Kinderförderung in

Zusammenhang mit dem Ziel der Generationengerechtigkeit sein“,

betonte Krings. Dieses könne Politik und Verwaltung dazu

verpflichteten, die Interessen der schon geborenen, aber auch der

noch nicht geborenen Kinder stärker bei staatlichen Entscheidungen zu

berücksichtigen, betonte der CDU-Politiker. Die am Donnerstag in

Weimar beginnende Konferenz der Jugend- und Familienminister hat das

Thema auch auf der Tagesordnung. Laut Koalitionsvertrag sollen

spätestens bis Ende 2019 Vorschläge vorliegen, wie das neue

Kindergrundrecht in der Verfassung ausgestaltet werden soll.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell