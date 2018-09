Rheinische Post: Junckersüberflüssiger Zeitzonen-Schnellschuss

Die EU ist berüchtigt für ihre Schwerfälligkeit

und verschrien für ihre angebliche Bürgerferne. Man darf also

vermuten, dass Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auch deshalb

so begeistert die Gelegenheit ergriffen hat, ungewohnte Dynamik zu

verbreiten, indem er holterdiepolter das Ende der Zeitumstellung

ankündigte. Nach dem Motto: Jetzt machen wir endlich mal das, was die

Bürger wollen! Wirklich? Zuvor hatte das Europaparlament über den

umstrittenen Wechsel von Winter- zu Sommerzeit abstimmen lassen. Rund

4,6 Millionen Menschen haben sich beteiligt, darunter zwei Drittel

aus Deutschland. 84 Prozent stimmten gegen die Zeitumstellung. Das

hört sich nach sehr viel an, aber es hat eben auch nur ein knappes

Prozent der rund 500 Millionen EU-Bürger abgestimmt. Natürlich darf

man ein solch entschiedenes Votum trotzdem nicht einfach ignorieren.

Aber Juncker macht es sich eben doch ein bisschen zu einfach. Wenn

die Politik populären Stimmungen nachrennt, ohne zuvor wenigstens die

Konsequenzen zu erklären, dann nennt man das Populismus. Nun droht

uns ein Flickenteppich von Zeitzonen in Europa, und wir werden

künftig wohl noch sehr viel häufiger unsere Uhren umstellen müssen.

Was für ein Unfug.

