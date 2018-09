Rheinische Post: Dialog in Chemnitz

Rechtsextremistische Vorfälle haben Konjunktur

in Sachsen. Nun steht Chemnitz für abgründige, menschenverachtende

Trends. Ein Jahr vor der Landtagswahl geht es für CDU-Regierungschef

Michael Kretschmer darum, vom Getriebenen zum Ordnenden zu werden. Er

ist auf dem richtigen Weg. Das zeigt sein Dialog mit aufgebrachten

Bürgern in Chemnitz. Sie buhten ihn anfangs aus, brachten ihm am Ende

Respekt entgegen. Denn er lebte vor, was er von seinen Sachsen

erwartet: „Leute, Nerven behalten!“ Kretschmer hat viel nachzuholen.

Über Jahrzehnte haben Verantwortliche die Rechtsextremisten ihre

Netzwerke knüpfen lassen. In einer von Stimmungsmache, Verbrechen und

Fake News aufgeheizten Situation haben diese nun leichtes Spiel, die

verunsicherten Menschen auf die Straße und in ihre Netze zu treiben.

Hier ist ein Dialog, wie ihn Kretschmer startete, das Gebot der

Stunde. Schonungslose Aufklärung muss hinzukommen. Und mit der

Abschiebung eines mehrfach vorbestraften Irakers, der mutmaßlicher

Täter der tödlichen Messerstecherei ist, hat Kretschmer sichtbar

Konsequenzen zu ziehen.

