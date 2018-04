Rheinische Post: Juso-Chef Kühnert gegen bedingungsloses Grundeinkommen

Der Vorsitzende der SPD-Jugendorganisation

Jusos, Kevin Kühnert, hat sich vor dem Tag der Arbeit gegen ein

bedingungsloses Grundeinkommen ausgesprochen. „Ich halte nichts von

einem bedingungslosen Grundeinkommen. Wenn wir es als Antwort auf die

Digitalisierung einführen, kapitulieren wir vor dem Wandel“, sagte

Kühnert der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“

(Dienstagausgabe). Man würde unterstellen, dass die Umwälzungen nicht

mit Instrumenten am Arbeitsmarkt aufgefangen werden könnten, sagte

der Juso-Vorsitzende. Weiterbildung und Qualifizierung gehörten in

den Fokus, auch der Unternehmen. Dass die Idee eines Grundeinkommens

auch in der SPD Anhänger findet, wies Kühnert mit dem Verweis auf

Wirtschaftsvertreter zurück. „Ich finde es viel interessanter, dass

zuletzt vor allem viele Unternehmer für ein bedingungsloses

Grundeinkommen plädierten. Sie könnten sich mit einer solchen

Maßnahme ja auch prima aus der Verantwortung für die Menschen

stehlen, die sie gerne „wegrationalisieren“ würden, wie das heute in

manchen Chefetagen heißt“, sagte Kühnert.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell