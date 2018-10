Rheinische Post: Klöckner-Ministerium will auffällige Wölfe töten lassen – Verärgerung über Svenja Schulze

Das Bundeslandwirtschaftsministerium von Julia

Klöckner (CDU) geht beim Tierschutz auf Konfrontation zu

Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) und fordert den Abschuss von

Wölfen. „Wir müssen dringend auffällige Wölfe und auch Rudel, die

regelmäßig Weidetiere reißen oder sich Siedlungen nähern, entnehmen.

Wir sind mit dem Bundesumweltministerium unzufrieden, weil es hier

bremst“, sagte der Parlamentarische Staatssekretär Michael Stübgen

(CDU) der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Montag). Insgesamt bestehe

das Problem vor allem in Ostdeutschland und in Norddeutschland,

speziell in Niedersachsen. „Wir haben regional eine Wolfspopulation,

die größer ist, als es eine Kulturlandschaft verträgt.“ Zum Teil

werde Weidetierhaltung unmöglich, die aber eine naturnahe und

wichtige Tierhaltung sei. „Wölfe dürften dann geschossen werden, wenn

ihr Erhaltungszustand günstig wäre. Das Umweltministerium behauptet,

dafür müssten in Deutschland 1000 ausgewachsene Wölfe leben. Das

halten wir im Landwirtschaftsministerium für falsch.“ Nötig sei in

Kulturlandschaften und besiedelten Gebieten ein Wolfsmanagement, wie

es auch in anderen Ländern betrieben werde. „Dadurch wurde der Wolf

nicht ausgerottet. In kaum einem anderen Land der Welt, wo es Wölfe

gibt, wird darauf verzichtet. Wir laufen Gefahr, die Akzeptanz in der

Bevölkerung für den Wolf zu verlieren.“ Das

Landwirtschaftsministerium pocht auf eine bundesweite Auslegung der

bestehenden Gesetze, die den Bundesländern Rechtssicherheit biete bei

der Tötung von Wölfen. „Da ist das Umweltministerium federführend und

muss jetzt liefern.“

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell