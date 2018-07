Rheinische Post: Kommentar: Abschottungskultur

Eigentlich müsste die Kanzlerin

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt dankbar sein. Hätte er

CSU-Chef Horst Seehofer nicht überredet, im Amt zu bleiben, wäre es

für Merkel eng geworden. Ein neuer CSU-Innenminister hätte härter

agieren, unverzüglich die Zurückweisungen an den Grenzen umsetzen

müssen, um in seiner Partei zu bestehen. Merkel hätte ihn entlassen

müssen. Dann wäre die CSU aus der Regierung ausgestiegen und Merkel

am Ende gewesen. Nun gibt es einen Kompromiss, der nichts mehr ist

als ein Signal der Härte gegenüber Flüchtlingen. Angela Merkel hat

eine neue Abschottungskultur umgesetzt. Zu Lasten Dritter, denn

Österreich soll Asylbewerber zurücknehmen, für die das Land nicht

verantwortlich ist. Merkel nennt das eine „vernünftige Lösung“.

Quatsch. Wenn die Kanzlerin das Thema „Ordnung der Migration“ ernst

genommen hätte, wären schnelle Verfahren, Abbau der rechtlichen

Hindernisse bei Rückführungen und ein stabiler Grenzschutz schon im

Koalitionsvertrag für die gesamte Legislaturperiode verankert worden.

Genauso wie ein schnelles Einwanderungsgesetz. Dieser Sommereklat war

unnötig und hat massiv Vertrauen gekostet.

