Rheinische Post: Kommentar: Abschwung hausgemacht

Abschwünge gehören zur Konjunktur wie der

Winter zum Sommer. Die spannende Frage bei der aktuellen Talfahrt der

deutschen Wirtschaft ist, ob daraus eine Rezession wird, ein

Schrumpfen über zwei Quartale und mehr, und was die Politik dagegen

tun kann. Klar ist: Der Abschwung ist vor allem Politik-gemacht. Der

US-Präsident hat einen Handelskrieg mit China und Europa entfacht,

der die Firmen ebenso lähmt wie das Versagen der Konservativen in

Großbritannien, die den Brexit erst angezettelt haben und ihn jetzt

noch nicht mal hinbekommen. Entsprechend leidet in Deutschland die

Exportindustrie, während der private Konsum eine Stütze bleibt. Kommt

es tatsächlich zum harten Brexit, dürfte dies der Exportwirtschaft

den Rest geben. Was den Kampf gegen die Rezession angeht, haben sich

Politik und Europäische Zentralbank selbst gelähmt. Letztere hat ihr

Pulver verschossen, der Zins ist seit langem auf null.

Rentengeschenke, Baukindergeld, Energiepolitik – im Boom hat die

Bundesregierung den Steuer- und Beitragszahlern Milliarden-Lasten

aufgebürdet, die im Abschwung bleiben. www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell