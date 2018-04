Rheinische Post: Kommentar: Auf Macron zugehen

Nichts weniger als eine Wiedergeburt der

europäischen Idee hat der französische Präsident Emmanuel Macron

gefordert. Da ist romanische Überschwänglichkeit dabei. Aber im Kern

hat der Franzose recht. Ohne Begeisterung und Hingabe lässt sich

Europa nicht weiterführen, wenn auch Realismus und Nüchternheit

gefragt sind. Was auf keinen Fall geht, ist die Hinhaltetaktik, die

derzeit die Kanzlerin versucht. Eingeklemmt zwischen einer

widerborstigen Unionsfraktion, die bremst, und der Notwendigkeit

europäischer Reformen, macht Angela Merkel das, was sie am besten

kann – auf Zeit spielen. Genau das darf sie aber nicht. Macron hat

eine durchdachte Antwort Merkels verdient. Nicht in allen Punkten

muss man ihm folgen. Aber seine Vorstellungen zur EU-Reform sind

bedenkenswert, auch die eines Europäischen Währungsfonds, der die

Euroländer stabilisiert. Dass dieser Fonds dem Prinzip demokratischer

Rechenschaft folgen muss, ist selbstverständlich. Aber an ständigen

Mäkeleien und Nachforderungen darf Europa nicht scheitern. Das wäre

erbärmlich.

