Rheinische Post: Kommentar / Berauscht = VON HOLGER MÖHLE

Der Drogenbeauftragten der Bundesregierung,

Marlene Mortler, ist auch in den vergangenen zwölf Monaten die Arbeit

nicht ausgegangen. In Deutschland wird weiter getrunken, geraucht,

gekifft und in sozialen Medien gedaddelt – zu oft im ungesunden Maß.

Wobei zu fragen ist, was sozial an neuen Medien ist, wenn beinahe

jedes zehnte Kind angibt, ausschließlich über Social Media mit

Freunden zu kommunizieren. Internetabhängigkeit ist ein längst nicht

mehr zu leugnendes Phänomen der Netz-Gesellschaft. Trotzdem ist

Alkohol immer noch Droge Nummer eins in Deutschland: 18 Prozent der

Männer und 14 Prozent der Frauen trinken Mengen in der Kategorie

„riskant“. Positiv: Der riskante Alkoholkonsum bei Jugendlichen ist

seit 2007 um etwa zwei Drittel zurückgegangen. Auch Rauchen hat trotz

Gesundheits- und Biowelle weiter starke Anziehungskraft – bei

insgesamt rückläufiger Tendenz. Der Staat verdient über Tabak- und

Alkoholsteuer auch an der Sucht, muss am Ende aber für die immensen

Folgekosten teuer bezahlen. Nicht einmal ein Nullsummenspiel.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell