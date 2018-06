Rheinische Post: KOMMENTAR Das Problem sind nicht die Pflanzensamen

VON THOMAS REISENER

Die Diskussion um strengere Regeln für den Handel mit

Pflanzensamen wie Rizin lenkt ab vom eigentlichen Problem. Verbrecher

werden immer wieder neue Wege finden, um aus harmlosen Substanzen

Mordwerkzeuge zu basteln. Dagegen kommt keine Aufsicht an. Mit einem

Strick kann man auch jemanden umbringen. Soll deshalb der Handel mit

Stricken reglementiert werden? Die Antwort auf die wachsende

Terrorgefahr und den perversen Erfindergeist ihrer Protagonisten muss

eine andere sein. Es kann nicht darum gehen, immer neuen

Tatwerkzeugen nachzujagen. Wer Anschläge verhindern will, muss die

Mordabsicht schon wittern, noch während die künftigen Täter sie

abstimmen. Und ja: muss auch in die Gedankenwelt potenzieller

Einzeltäter Einblick haben. Das alles ist für eine freiheitliche

Gesellschaft eine Zumutung, weil die Überwachung immer auch

Unschuldige treffen kann. Aber diese Zumutung ist das kleinere Übel.

Deshalb braucht NRW ein neues Polizeigesetz, das mehr Überwachung und

früheres polizeiliches Handeln ermöglicht. Wer die Terrorbekämpfung

wirklich stärken will, muss diesen hohen Preis bezahlen.

