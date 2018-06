Westfalenpost: Schadstoff-Messstellen

Im vergangenen September konterte die damalige

SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles eine Merkel-Rede mit einem

Pippi-Langstrumpf-Lied und trällerte im Bundestag: „Ich mach– mir die

Welt, wie sie mir gefällt.“ Das war ganz schön peinlich, aber

inhaltlich aus Sicht der Opposition nachvollziehbar. Jetzt könnte

Nahles wieder singen, aber sie sitzt ja nun mit in der Regierung:

Dass der Bund alle Luft-Messstationen überprüfen lassen will, an

deren Standorte die Stickoxid-Grenzwerte massiv überschritten werden,

erinnert doch arg an den Satz „Glaube keiner Statistik, die du nicht

selbst gefälscht hast“. Sicher, die Prüfung, ob die Messstellen an

ihren jeweiligen Positionen korrekte Ergebnisse liefern, ist legitim,

zumal Apparate ursprünglich unter anderen Voraussetzungen

eingerichtet wurden. Und der Deutsche Wetterdienst wird den Auftrag

gewiss mit der gebotenen Distanz übernehmen. Allerdings gibt es schon

jetzt zahlreiche Umweltexperten, die keinen Grund dafür sehen, die

bislang ermittelten Daten zu bezweifeln. Die Stationen stehen

schließlich in der Regel dort, wo der meiste Verkehr registriert wird

– und wo viele Anwohner sowie Fußgänger unter ihm leiden. Sei es

drum: Juristische Sicherheit kann in dieser Frage nicht schaden, denn

Deutschland steht in der Pflicht, die europarechtlichen Vorgaben

penibel zu erfüllen, um Strafmaßnahmen zu entgehen. Dass sich

Fahrverbote durch das Versetzen der Messstellen verhindern lassen,

ist jedoch eine Illusion. Das Grundproblem ist und bleibt der

Schadstoffausstoß der konventionellen Antriebstechnik (Schiffe sind

übrigens eingeschlossen). Sobald dieses Problem gelöst sein wird,

darf Frau Nahles gerne wieder irgendetwas singen, in welcher

Funktion auch immer. Man kann ja den Ton abstellen.

