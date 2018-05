Rheinische Post: Kommentar / Den Terroristen nicht in die Karten spielen = Von Christian Schwerdtfeger

In Frankreich wird es während der

Fußballweltmeisterschaft erstmals wegen Terrorgefahr kein Public

Viewing auf öffentlichen Plätzen geben. Eine Entscheidung, die das

Innenministerium im fußballbegeisterten Frankreich nicht leichtfertig

getroffen haben wird. Den dortigen Sicherheitsbehörden dürften sehr

konkrete Erkenntnisse vorliegen, die diesen Schritt notwendig gemacht

haben. Ähnliche Erkenntnisse, die meistens von amerikanischen

Geheimdiensten kommen, liegen offenbar in Deutschland noch nicht vor.

Andernfalls würde wohl auch hier schon über ein Verbot diskutiert

werden. Aber wie im Nachbarland besteht hierzulande jederzeit die

Gefahr vor Terroranschlägen. Und die deutschen Sicherheitsbehörden

wissen natürlich auch, dass Plätze, auf denen Tausende gemeinsam

Fußball gucken, ein attraktives Ziel für Terroristen sind. Zwar wird

es auf solchen Großveranstaltungen nie eine 100-prozentige Sicherheit

vor Anschlägen geben. Die Freude am Public Viewing sollte man sich

deshalb aber nicht nehmen lassen. Genau das ist es, was die

Terroristen wollen. Und genau darum sollte man es nicht zulassen.

