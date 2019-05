Rheinische Post: Kommentar: Die ergrünte Republik

Die Stärke der Grünen wird kein vorübergehendes

Phänomen bleiben. Die Parteienlandschaft ist bunter geworden und mehr

in Bewegung, als sie es je war. Den Grünen aber ist es gelungen, der

SPD das Image der Fortschrittspartei abzuknöpfen. Insbesondere die

junge Generation traut es dieser Partei zu, die Zukunft zu gestalten.

Union und SPD mit ihrem ewigen Streit um die Rente sehen dagegen

blass aus. Glück für die Grünen: In der Phase, in der ihr Thema durch

„Fridays for Future“ zur großen Gesellschaftsdebatte avanciert, haben

sie mit Robert Habeck und Annalena Baerbock das richtige Personal an

der Spitze. Ob sich die Grünen bei 15 oder bei 20 Prozent festsetzen

können, hängt von ihrer Integrationskraft ab. Wie pragmatisch sind

sie? Können sie ihr ökologisches Programm in der Realpolitik so

ausbuchstabieren, dass es ökonomisch keine Verwerfungen bringt? Oder

fallen sie, sobald sie regieren, in ihr Muster der Regulierungswut

zurück? Nur wenn die Grünen auf diese Frage überzeugende Antworten

finden, werden sie die bürgerliche Mitte halten können. Dann könnten

sie eine Volkspartei neuen Typs werden. Mitte-links.

