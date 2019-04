Rheinische Post: Kommentar: Die Gewalt ist zurück

Eine junge Frau stirbt in der nordirischen

Stadt Londonderry durch einen Schuss, der vermutlich von einem

irischen Nationalisten abgefeuert wurde. Die blutige Gewalt in

Nordirland ist damit zurück, noch bevor es zum EU-Austritt

Großbritanniens gekommen ist. Selbst ohne Brexit zeigt sich: Der seit

Jahrzehnten schwelende Konflikt zwischen irisch-katholischen

Nationalisten und protestantischen Unionisten kann jederzeit wieder

aufbrechen. Der sinnlose Mord an der jungen Journalistin bringt eine

neue Qualität der Gewalt. Er macht nur allzu deutlich, dass es keinen

harten Brexit und keine scharfe Grenze zwischen dem EU-Mitglied

Irland und dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland geben darf.

Würden die Schlagbäume zurückkehren, würden sich beide Teile wieder

voneinander entfremden. Deshalb darf es nicht zum ungeordneten Brexit

ohne Vertrag kommen. Die EU handelt gleichwohl richtig: Der im

Unterhaus umkämpfte Backstop, der eine offene, „grüne“ Grenze

sichert, muss unverhandelbar bleiben. Die Brexiteers agieren

fahrlässig, weil sie die Rückkehr des Konflikts bewusst in Kauf

nehmen.

