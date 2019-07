Rheinische Post: Kommentar / Ein Trio für Trump = Von Michael Bröcker

Was war eigentlich noch mal der Anden-Pakt? In

der CDU sind nun drei Frauen an führender Stelle für die Zukunft

Europas zuständig. Drei Frauen, deren Karrieren manch ein männliches

Unionsmitglied längst als überwunden angesehen hatte. Ursula von der

Leyen? Wegen zahlreicher Pannen und Affären im Amt längst

abgeschrieben. Angela Merkel? Als Kanzlerin im Herbst ihres Wirkens.

Und Annegret Kramp-Karrenbauer? Kaum kanzlertauglich.

Die Herren in der Christdemokratie sollten neu nachdenken, denn

die Hartnäckigkeit, die Finesse und die Verbundenheit der drei

CDU-Frauen sind schon oft unterschätzt worden. Die Rivalen Friedrich

Merz und Jens Spahn reiben sich jedenfalls verwundert die Augen,

während die SPD plötzlich mit ihrer peinlichen (von Martin Schulz und

Sigmar Gabriel befeuerten) Kampagne gegen Frau von der Leyen wie eine

ewiggestrige Partei alter nörgelnder Männer wirkt. So ruft

ausgerechnet die linksliberale Tageszeitung das Ende des Patriarchats

durch den Coup der CDU-Frauen aus.

Die drei Christdemokratinnen, die nun die europäische

Sicherheitspolitik wesentlich verantworten werden, wirken nicht nur

optisch wie der Gegenentwurf zu den Macho-Staatschefs Putin, Trump

und Erdogan, die heute die militärischen Debatten bestimmen. Es wird

auch stilistisch und inhaltlich eine neue Akzentuierung geben, wenn

Kramp-Karrenbauer, von der Leyen und Merkel gleichzeitig einer

gestiegenen Verantwortung Deutschlands in der Welt das Wort reden und

dafür mehr Geld verlangen werden. Martialische Kriegstreiberei wird

die SPD den drei CDU-Politikerinnen kaum vorwerfen können.

Ausgerechnet Donald Trump, nicht gerade als empathiegetriebener

Feminist bekannt, könnte noch seine große Freude an dem Trio aus

Deutschland haben.

