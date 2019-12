Rheinische Post: Kommentar / Eine Pleite und drei Konsequenzen = Von Gregor Mayntz

Die Nachricht klingt zunächst wie eine völlig verunglückte

Verstaatlichung: Da wirtschaftet einer so schlecht, dass er pleitegeht, und alle

seine Kunden entschädigt der Staat. Was schon im allgemeinen

volkswirtschaftlichen Verständnis als schwerer Sündenfall gilt, wird nicht

besser, wenn es konkret um Pauschalreisen geht. Da sollen alle Steuerzahler für

die Urlaubskosten anderer zur Kasse gebeten werden, also auch diejenigen, die

sich selbst viele solcher Reisen nicht einmal leisten können?

Bei näherer Betrachtung muss das Urteil jedoch differenzierter ausfallen. Denn

jeder Urlauber hat sich bislang darauf verlassen können, dass der ihm

ausgehändigte Sicherungsschein auch sicher ist. Wenn der Staat das Risiko mit

seinen Vorgaben viel zu niedrig taxiert hat, greift seine Haftung. Deshalb ist

es gut, wenn die Regierung sich nicht erst viele Jahre mit den Beteiligten um

die Anteile der Kostenübernahme streitet, sondern sich erst einmal vor die

Urlauber stellt.

Aber es müssen zwei weitere Schritte hinzukommen. Zunächst muss die Buchung von

Pauschalreisen sicherer werden: Die Branche braucht eine funktionierende

Absicherung. Sie muss überschaubare Risiken kleiner Reiseveranstalter genauso

abdecken wie die von Giganten wie TUI. Bei den einen geht es um Millionen, bei

anderen um Milliarden. Da braucht es gestaffelte Prämiensysteme.

Der zweite Schritt muss die Verantwortung in der Frage klären, warum sich die

vorherige Bundesregierung über alle Warnungen hinwegsetzte. Es mussten schon

Bundesminister gehen, die dem Staat deutlich weniger Finanzschaden bescherten

als der damals als Verbraucherschutzminister zuständige und heute als

Außenminister tätige Heiko Maas (SPD) in vermutlich deutlich dreistelligem

Millionenumfang.

