Rheinische Post: Kommentar / Eliten-Abwahl = Von Michael Bröcker

Die Abwahl des spanischen Ministerpräsidenten

Mariano Rajoy ist konsequent. Mit den Korruptionsaffären der

vergangenen Jahre hat sich die selbst ernannte „Volkspartei“ Partido

Popular die Demission ihres Regierungschefs redlich verdient.

Tragisch, weil Rajoy keine Verstrickung nachgewiesen werden konnte

und der Politiker sein Land gut durch die Wirtschafts- und

Finanzkrise steuerte. Aber seine Partei hat an Glaubwürdigkeit

eingebüßt. Das hat auch Rajoy nicht verhindert. Nun bekommen die

Sozialisten die Chance auf eine (Minderheits-)Regierung. Zu früh

sollten sie sich nicht freuen. Denn die eigentlich spannende

Nachricht aus der fünftgrößten Volkswirtschaft Europas ist der

wachsende Rückhalt für die Ciudadanos-Partei. Die erst seit 2015

landesweit antretende Partei könnte bei einer möglichen Neuwahl ein

Coup gelingen wie Macrons „En Marche“ in Frankreich. Auch in Spanien

ist der Unmut über politische Eliten, Sozialisten und Konservative

groß. Der Ruf nach einer unbelasteten Reformpartei wird laut. Auch

aus Berlin dürfte man interessiert nach Madrid schauen.

