Rheinische Post: Kommentar: Erschreckende Dimension

Das Ausmaß der Clankriminalität in

Nordrhein-Westfalen ist erschreckend. Nicht nur, dass die

Großfamilien über Tausende Mitglieder verfügen und sich über das

ganze Land bis hinein in ländliche Kreise verteilen. Sie sind

offenbar auch in so ziemlich jedem Geschäftsfeld vertreten, mit dem

sich Geld verdienen lässt – ob legal oder illegal. Im Kfz-Handel und

-Verleih, auch in Schlüsseldiensten sind sie aktiv. Und wer weiß, in

welch anderen Bereichen abseits der üblichen kriminellen

Betätigungsfelder wie Drogenhandel und Prostitution sie sonst noch

aktiv sind. Die Clans sind in sich so abgeschottet, dass es selbst

den besten Ermittlern schwer fällt, gesicherte Erkenntnisse aus deren

inneren Zirkeln zu gewinnen. Diese Strukturen sind nicht von heute

auf morgen entstanden. Sie sind Ergebnis jahrzehntelangen Wegguckens,

Verharmlosens und Nichttuns seitens der Politik und der Polizei. An

einer verfehlten Integrationspolitik liegt es nur bedingt. Denn diese

Leute wollen sich nicht integrieren. Sie wollen in der Regel bis auf

einzelne Ausnahmen unter sich bleiben, lehnen unseren Rechtsstaat ab.

Es wird viele Jahre dauern, um dieses wuchernde Kriminalitätsproblem

in den Griff zu bekommen – wenn es überhaupt gelingt.

