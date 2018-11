Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielfeld) zum CDU-Vorsitz

Jens Spahn konnte nicht anders. Im Rennen um den

CDU-Vorsitz muss der Bundesgesundheitsminister an Boden gewinnen,

sonst geht er beim Bundesparteitag in Hamburg am 7. Dezember

chancenlos in die Abstimmung. Derzeit deutet vieles auf einen

Zweikampf zwischen Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer hin.

Und wenig spricht dafür, dass sich daran etwas ändert. Spahn muss

also angreifen, wenn er den Trend drehen und es in die Stichwahl

schaffen will. Aus seinen Worten klingt Enttäuschung. Der

Münsterländer ist enttäuscht darüber, dass die Parteivereinigungen,

die er als Basis zu haben glaubte, mehrheitlich nicht hinter ihm

stehen, sondern hinter Merz. Das trifft sogar auf die Junge Union zu,

die eigentlich als Spahn-Fanclub gilt. Und auf CDU-Politiker, die er

in vielen Wahlkämpfen unterstützt hat und die jetzt ihrerseits Merz

unterstützen. Was den beiden CDU-Männern gemein ist: Sie sind

konservativ, und sie sind Westfalen. Und da hört es auch schon auf.

Merz ist Marktwirtschaftler, während Spahn als Gesundheitsminister

die Sozialpolitik für sich entdeckt hat und mit der Erhöhung der

Pflegebeiträge den Fürsorgestaat ausbaut. Wenn man so will, treffen

da Ludwig Erhard und Norbert Blüm aufeinander. Dass der 38-Jährige

Annegret Kramp-Karrenbauer wegen ihrer Haltung zur Ehe für alle

angreift, ist aus persönlichen Gründen nachvollziehbar.

Politisch-strategisch allerdings nicht. Besonders in der

ostwestfälischen CDU weiß man, dass die Durchsetzung der Ehe für alle

so kurz vor der Bundestagswahl zwei Direktmandate gekostet hat.

Nämlich dort, wo viele Russland-Deutsche leben: in Bielefeld und im

Kreis Minden-Lübbecke. Jens Spahn ist so konservativ, wie Guido

Westerwelle liberal war. Homosexuelle werden im politischen Geschäft

wegen ihrer sexuellen Orientierung nicht geschont – schon gar nicht

vom linken Milieu, das sich als sicherer Hort für Minderheiten aller

Art begreift, aber beim politischen Gegner keine Rücksicht nimmt. Ob

Spahn, der wegen seines Ehrgeizes nicht besonders sympathisch wirkt,

aus der Position des Außenseiters ein Überraschungssieg gelingen

kann, hängt von seinen Auftritten bei den acht Regionalkonferenzen

ab – die erste ist heute in Lübeck – und von der Choreographie des

Parteitags ab. In der Messe Hamburg können sich Eigendynamiken

entwickeln, die niemand vorhersagen kann. Da geht es um die

Reihenfolge, in der die Kandidaten ihre Reden halten, und Stimmungen

im Saal. Und die können wuchtige Rhetoriker wie Merz und Spahn eher

steuern als die sachliche, aber nicht unemotionale

Kramp-Karrenbauer. Die Saarländerin ist die Kandidatin des

Establishments, der Sauerländer der Kandidat der Parteibasis. Wessen

Kandidat will der Münsterländer sein?

