Rheinische Post: Kommentar / Firmen müssen umdenken = VON BIRGIT MARSCHALL

Wenn Kinder klein sind, kann in der Regel ein

Elternteil nur Teilzeit arbeiten. Meistens ist es die Mutter. Werden

die Kinder größer, wollen und müssen viele Mütter ihre Arbeitszeit

ausweiten. Tun sie es nicht, wird ihr Rentenanspruch kaum über dem

Sozialhilfeniveau liegen. Doch viele Frauen verharren im Teilzeitjob,

man nennt es auch Teilzeitfalle. Um den Rückweg zu erleichtern, hat

die SPD das Rückkehrrecht von Teil- in Vollzeit durchgesetzt. Der

Staat kann aber das Ende der Teilzeitfalle nicht verordnen. Es wird

auf einen gesellschaftlichen Mentalitätswandel ankommen, um den hohen

Anteil der Teilzeitjobs bei erwerbstätigen Frauen (55 Prozent!) zu

verringern. Zu viele Unternehmen (mehr als die Hälfte!) hängen noch

der antiquierten Auffassung an, Teilzeitjobs und flexible

Arbeitszeiten seien moderner Unfug. Da Deutschland aber die

Fachkräfte ausgehen, haben immer mehr Firmen ein Interesse daran,

qualifizierte Mütter an sich zu binden und ihnen den Wiedereinstieg

in einen Vollzeitjob anzubieten. Insofern dürfte sich auch das

Problem, dass zwei Drittel aller Mütter in kleineren Betrieben

arbeiten, die das Rückkehrrecht nicht tangiert, von selbst erledigen.

