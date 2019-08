Rheinische Post: Kommentar / Italien will einen starken Mann = Von Julius Müller-Meiningen

Wer das Konterfei von Matteo Salvini noch nicht

kennt, der kann das nun nachholen. Der 46-jährige Innenminister hat

gerade die jüngste Regierungskrise in Italien losgetreten und steht

davor, das Kommando in Rom zu übernehmen. Im Herbst dürfte gewählt

werden. Eine Überraschung ist das nicht. Zu unterschiedlich sind

Fünf-Sterne-Bewegung und die von Salvini geführte rechte Lega, die

sogar des Linksliberalismus unverdächtigen Politikern wie dem

deutschen Innenminister Horst Seehofer unheimlich geworden ist.

Regierungskrisen in Italien sind normalerweise keine weltbewegenden

Ereignisse. Diesmal verhält es sich anders, zumindest Europa sollte

sich auf einen beinharten Gegenspieler in Rom einstellen.

Der derzeit mächtigste aller europäischen Rechtspopulisten ist

eine Herausforderung für die EU. Salvini hat sich bislang durch

Kompromisslosigkeit ausgezeichnet, etwa was die Lösungen für die

Mittelmeer-Flüchtlinge angeht. Mit der Blockade reagiert der

Lega-Chef auch auf die unsolidarische Haltung in der EU, gleichwohl

aus anderen Motiven. Lösungen in der Asylpolitik sind in Italien seit

Jahren überfällig, lange regierte Laissez-faire. Viele Italiener

halten den radikalen Kurs, den Salvini verspricht, für notwendig.

Nicht zu unterschätzen ist auch ein weniger evidenter Beweggrund

für die Regierungskrise. Ihre Basis hat die Lega im norditalienischen

Unternehmertum. Diese Klientel drängt seit Langem auf drastische

Steuersenkungen, wirtschaftliche Großprojekte und eine Teilautonomie

der nördlichen Regionen. Salvini kommt mit seinem Schritt nicht nur

den eigenen Ambitionen, sondern vor allem diesen Bestrebungen nach

Kurzum: Im wirtschaftlich, sozial und gesellschaftlich

schwächelnden Italien ist ein Politiker, der Stärke zeigt, gerade

mehr als willkommen.

