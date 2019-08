Rheinische Post: Kommentar / Ungewohnte Wirtschaftsschwäche = Von Martin Kessler

Deutschland hat die Finanzkrise von 2009 so gut

überstanden, dass die meisten Menschen hierzulande glauben,

Wirtschaftseinbrüche gehören der Vergangenheit an. Die Produktion

erreichte neue Rekordhöhen, die Staatshaushalte wurden saniert, und

auf dem Arbeitsmarkt herrschte in vielen Teilen des Landes

Vollbeschäftigung. Viele fühlten sich an das Wirtschaftswunder der

50er und 60er Jahre erinnert.

Doch in der Wirtschaft ist nichts von Dauer. Und auch nach einem

lang anhaltenden Aufschwung gibt es irgendwann einen Einbruch. Das

ist das kapitalistische Bewegungsgesetz oder, wenn es so freundlicher

klingt, der normale Gang der Konjunktur.

Für Panik besteht kein Anlass, zumal die Rezession noch gar nicht

eingetreten ist. Die deutsche Wirtschaft wächst zwar kaum noch, aber

eine Kontraktion der Wirtschaftsleistung mit Entlassungen steht

derzeit nicht an. Trotzdem geht es jetzt darum, auf die Schwäche der

Wirtschaft klug zu reagieren. Die Zeit für kostspielige Renten- und

Sozialausgaben ist erst einmal vorbei. Aber die „Schwarze Null“

sollte bei Minuszinsen kein Dogma mehr sein. Für sinnvolle

Investitionen in Breitband, Bildung und Bahn sollte Geld vorhanden

sein – notfalls über höhere Kredite. Deutschland hat einen hohen

Nachholbedarf. Passiert nichts, dürfte es im internationalen

Wettbewerb gegenüber den USA, Nordeuropa oder Asien zurückfallen.

Das zweite Problem sind die Unternehmen, denen offenbar nicht

genügend einfällt, was sie in Deutschland produzieren könnten.

Deshalb legen sie ihre Gewinne lieber im Ausland an – und verursachen

damit die von den USA so hart kritisierten Exportüberschüsse. Sie

könnten stattdessen an der digitalen Modernisierung Deutschlands

stärker mitwirken. Es gibt also viel zu tun. Packen wir–s an.

