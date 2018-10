Rheinische Post: Kommentar: Krankes duales System

Die Welt beneidet Deutschland um seine duale

Ausbildung. Die Mischung aus Praxis und Theorie hat sich bewährt.

Doch das System krankt. Um nur ein paar Beispiele zu nennen: Die

Bewerber müssten dringend mobiler werden und nicht nur vor der

eigenen Haustür nach Stellen suchen. Damit das gelingt, muss die

Politik Druck machen beim NRW-weit gültigen Azubi-Ticket. So mancher

Abiturient sollte zudem besser beraten werden, damit er nicht Zeit an

einer Hochschule verplempert, nur um am Ende zur großen Gruppe der

Studienabbrecher zu gehören. Unternehmer, die ihre Azubis zu

Billigkräften degradieren und widerrechtlich Überstunden machen

lassen, müssen sich fragen, ob sie den Arbeitgebern nicht einen

Bärendienst erweisen, wenn sie so das Bild der Ausbildung

beschädigen. Auch bei den Berufsschulen muss nachgebessert werden,

etwa beim veralteten Equipment und dem Lehrermangel. Wenn nicht bald

etwas passiert, wird der Rest der Welt auf die duale Ausbildung

schauen und sagen: Lasst es uns bloß nicht so machen.

