Rheinische Post: Kommentar: Kultusministerkonferenz muss schneller arbeiten

Das Problem ist um 11.000 Köpfe größer als

gedacht. So viele Lehrer braucht es 2025 bundesweit zusätzlich, um

die künftigen Sechs- bis Zehnjährigen unterrichten zu können. Die

Bertelsmann-Stiftung hat errechnet, wozu die Kultusministerkonferenz

(KMK) offenbar noch nicht in der Lage war: eine exakte Zahl des

zukünftigen Bedarfs an Lehrern. Dabei dürfte es doch eigentlich nicht

schwierig sein, die Bevölkerungsstatistik des Statistischen

Bundesamts auszuwerten. Schließlich dauert es von der Geburt eines

Kindes bis zu seiner Einschulung meistens sechs Jahre. Doch so

einfach ist es wohl nicht. Wegen einer Umstellung der Methodik und

aufgrund von Software-Mängeln in der Bundesbehörde musste die

NRW-Landesregierung – und sie war nicht die einzige – vor Kurzem noch

auf Zahlen des Babynahrungsherstellers Milupa zurückgreifen, um eine

Vorstellung von der Geburtenrate zu bekommen. Diese Probleme scheinen

zwar gelöst, aber noch immer hinkt die KMK der Bevölkerungsstatistik

hinterher. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ihrer Bedarfsplanung

ist die statistische Basis oft schon überholt. Hier muss dringend

Abhilfe geschaffen werden. Um den Lehrermangel wirksam zu bekämpfen,

braucht es eine verlässliche vorausschauende Planung. Nur so kann

etwa die Zahl der Studienplätze für das Lehramt aufgestockt und

können Anreize gesetzt werden. Damit junge Menschen sich vielleicht

doch für das Lehramtsstudium entscheiden oder Absolventen eine

Brennpunktschule für ihren Berufseinstieg wählen. All das wird aber

wenig helfen, wenn nicht die Besoldung der Grundschullehrer angehoben

wird. Längst durchlaufen alle künftigen Lehrer die gleiche

universitäre Ausbildung. Warum sollte also jemand die schlechter

bezahlte Variante des Lehrerberufs wählen?

