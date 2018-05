Rheinische Post: Kommentar: Laschets unnötiges Eigentor

Erst war es nur eine peinliche Posse. Aber weil

die Landesregierung so ungeschickt mit dem Hacker-Fehlalarm ihrer

ehemaligen Umweltministerin umging, trennt sie nun nur noch eine

Handbreit von der Regierungskrise. Bei diesem Thema haben sich

Laschet und seine zuständigen Regierungs-Kollegen schlichtweg

verrannt. Es wäre ein verzeihlicher Fehler gewesen, wenn die

Landesregierung ihren irrtümlich ausgerufenen Hacker-Alarm bei der

nächstbesten Gelegenheit einfach mit einer Geste des Bedauerns

korrigiert hätte. Einige hämische Kommentare wären die Folge gewesen

– und das Ganze wäre längst vergessen. Diese Chance hat sie aber

versäumt. Stattdessen verstiegen Teile der Regierung sich in schwer

erträgliche Rechthaberei. Auch so manche Begründung für das eigene

Handeln wirkt etwas grotesk. So erklärte Laschet zum Beispiel

gestern, als Ministerpräsident dürfe er noch nicht abgeschlossene

Ermittlungen nicht kommentieren. Gleichwohl duldet er, dass sein

eigener Sprecher genau dies längst getan hat. Es ist traurig

anzusehen, wie eine im Großen und Ganzen bislang erfolgreiche

Landesregierung wegen so einer Lappalie ihre Glaubwürdigkeit

riskiert.

