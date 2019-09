Rheinische Post: Kommentar: Mehr Erdung tut not

Es ist schon erstaunlich, dass die

Volksparteien weitere herbe Rückschläge brauchten, um dies zu

verstehen: Sie müssen die Bürger zuhause abholen. Zuhause in der

Stadt, auf dem Land, im Internet – im Herzen. Die große Mehrheit der

AfD-Wähler im Osten ist nicht rechtsextremistisch. Viele Menschen

haben seit Jahren nur das Gefühl, dass sich für sie keiner

interessiert – außer der AfD. Das stimmt nicht. Aber CDU, SPD und

auch die Linke hinterließen im Osten vielerorts den Eindruck, dass

sie sich für Sterneköche halten und trotzdem nur das Nötigste

auftischen und von anderen Rezepten nichts hören wollen. Nun müssen

die Volksparteien darum bangen, das Volk wieder zu erreichen.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wäre um ein Haar im nächsten

Fettnäpfchen versackt, wenn sie nicht schnell klargestellt hätte,

dass die CDU zwar die AfD bei der Regierungsbildung außen vor lassen

könne – keinesfalls aber deren Wähler im Bemühen um mehr Bürgernähe.

Es gilt wie immer und überall: Ohne reden geht es nicht. Zuhören

allein reicht nicht. Vorschläge müssen aufgenommen und geprüft und –

wo immer möglich – umgesetzt werden. Das trifft nun auch auf die

schwierige Regierungsbildung in Sachsen und Brandenburg zu. Die

Grünen werden für ein Bündnis mit CDU und SPD oder für eine Koalition

mit SPD und Linken gebraucht. Ein Spagat. Die Gefahr, für beliebig

erklärt zu werden, ist groß. Und die Gefahr, dass Dreierbündnisse

brüchig sind, auch. Da lohnt ein Blick nach „Kenia“ in Magdeburg und

„Jamaika“ in Kiel. Dort wird geräuschlos regiert. Jeder bekommt etwas

und keiner alles. Der Kompromiss, der in der Politik aus der Mode

kommt, wird gepflegt. Gut so. Wie auch die Mahnung des CDU-Politikers

Kokert aus Schwerin: Das Dorffest ist wichtiger als der

Landespresseball. Mehr Erdung tut not.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell