Rheinische Post: Kommentar: Merkels schwierigste Amtszeit

Die nächste Krise kommt bestimmt. Solange in

Bayern nicht gewählt ist, wird diese große Koalition nicht zur Ruhe

kommen. Und auch danach sind die Friedensaussichten zwischen CDU und

CSU nicht gewiss. Das abgrundtiefe Zerwürfnis zwischen Angela Merkel

und Horst Seehofer, zwischen Kanzlerin und Innenminister, hat fast

zum Ende der Bundesregierung noch in der Aufwärmphase geführt. Und

dieser Konflikt, von Seehofer provoziert und befeuert, ist nicht

ausgeräumt, sondern nur an der Oberfläche befriedet – mit noch

unkalkulierbaren Folgen für Deutschland und Europa. Die CDU-Chefin

hat in den vergangenen zehn Monaten seit der Bundestagswahl

unfassbares Stehvermögen bewiesen. Jamaika-Sondierung geplatzt,

nächste Groko mühsam geschafft, Bruch der Union und der Regierung

abgewendet. Diese vierte Amtszeit als Bundeskanzlerin ist schon jetzt

Merkels schwierigste. Im Herbst ihrer Kanzlerschaft muss sie die

Phase des Übergangs einleiten. Der Herbst kann eine sehr schöne

Jahreszeit sein – mit wundervollen leuchtenden Farben. Angela Merkel

hat die Handlungshoheit zurück. Fürs Erste.

