Rheinische Post: Kommentar / Minister Stamp sollte gehen = VON HENNING RASCHE

Freitag, der 13. Juli 2018, verlief für Joachim

Stamp, wie das Datum vermuten lässt, schlecht. Der Tag von Sami A.s

Abschiebung hat seine politische Laufbahn verändert, womöglich wird

er sie vorerst beenden. Gut einen Monat und einen Beschluss des

Oberverwaltungsgerichts Münster später hat sich der verheerende

Verdacht gegen sein Ministerium zur Wahrheit verdichtet. Stamp

ignorierte die Justiz nicht versehentlich, er missachtete sie

bewusst. Sein Ministerium wies die Ausländerbehörde in Bochum

explizit an, das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen nicht über das

Datum der Abschiebung zu informieren. Das ist keine Petitesse,

nichts, was einem Landesminister für Integration mal passieren kann.

Das ist ein handfester Skandal. In Deutschland entscheidet nicht die

Exekutive über die Rechtmäßigkeit ihres Handelns, sondern die

Judikative. Wenn ein Regierungsmitglied Zweifel an dieser Trennung

hat und sich nicht nur für den besseren Richter hält, sondern auch

noch so handelt, dann hat er in dieser Regierung nichts verloren.

Nicht das Gericht lässt einen ratlos zurück, sondern das Ministerium;

es hat dem Vorwurf in seiner Erklärung nichts zu entgegnen. Der

Ministerpräsident sollte eine Entlassung seines Ministers Stamp

prüfen.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell