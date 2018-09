Rheinische Post: Kommentar / Nichts ist in Ordnung = VON KRISTINA DUNZ

Der Staatsbesuch des türkischen Präsidenten ist

für alle eine Herausforderung. Für den Bundespräsidenten, für die

Kanzlerin, für Tausende Polizisten, Gegner und Anhänger. Aber auch

für Recep Tayyip Erdogan selbst, den Autokrat, der nach dem

gescheiterten Putschversuch 2016 seine Herrschaft durch ein höchst

umstrittenes Präsidialsystem zementiert hat. Er wollte, dass ihm in

Deutschland der rote Teppich ausgerollt wird. Doch das gemeinsame

Abschreiten einer Militärparade bedeutet eben noch lange keinen

Gleichschritt in der Politik. Und das haben ihm Frank-Walter

Steinmeier und Angela Merkel vor aller Augen klargemacht. Denn:

Nichts ist in Ordnung.

In der Türkei waren und sind deutsche Staatsbürger im Gefängnis.

Türkische Journalisten, Gewerkschafter, Juristen, Intellektuelle

sitzen aus politischen Gründen in Haft. Ankara ist weit von der EU

entfernt. Steinmeier hat den richtigen Ton getroffen: Wir können

nicht zur Tagesordnung übergehen.

Aber Verständigung funktioniert nicht ohne Verständnis und dieses

wiederum nicht ohne Austausch. Deshalb ist dieser Besuch von Erdogan

wichtig. Auch wenn seine Provokationen mit Monologen über den

Putschversuch und seinem Verweis auf die angebliche Unabhängigkeit

der Justiz und Rechtsstaatlichkeit in seinem Land schwer erträglich

sind. Merkel bescheinigt ihm tiefe Risse in den Beziehungen. Insofern

besteht die Wiederannäherung beider Länder in schonungsloser

Offenheit. So, wie aber die Türkei vor allem wirtschaftlich auf

Europa angewiesen ist, brauchen Deutschland und Europa eine stabile

Türkei und etwa deren Bündnistreue zur Nato an der gefährlichen

Grenze zu Syrien. Dass es ein Treffen von Merkel, Erdogan, Putin und

Macron zum Syrienkrieg geben wird, ist eine gute Botschaft.

Ein Stachel im Fleisch für Erdogan wird der in der Türkei zu einer

Haftstrafe verurteilte und im deutschen Exil lebende Journalist Can

Dündar bleiben, der eigentlich in der Pressekonferenz eine Frage

stellen wollte. Erdogan hatte aber ein Auslieferungsersuchen dabei.

Dündar verzichtete auf eine Teilnahme. Das war klug. Denn so vermied

er eine Eskalation, an deren Ende Erdogan die Pressekonferenz

vermutlich boykottiert hätte und Merkel nicht dazu gekommen wäre, in

seinem Beisein die Missstände anzusprechen. Erdogan wäre jetzt gut

beraten, wenn er bei der Eröffnung der Zentralmoschee der

umstrittenen Türkisch-Islamischen Union Ditib in Köln auf

Provokationen und Spaltung der in Deutschland lebenden rund drei

Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln verzichtete. Das könnte

zumindest die Zeit verkürzen, bis man wieder zur Tagesordnung

übergehen kann.

