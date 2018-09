Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Anliegerbeiträgen

Abgaben zahlt niemand gerne, zumal es im Fall

der Straßenbaubeiträge gerne mal um fünfstellige Summen geht, die

Grundstückseigentümer in Existenznot bringen können. Hinzu kommt,

dass die Beitragssätze in den Kommunen stark variieren, das

Landesgesetz lässt den Städten und Gemeinden großen

Gestaltungsspielraum. Von daher ist eine Volksinitiative, wie sie

jetzt der Steuerzahlerbund für NRW startet, zu begrüßen. Bayern,

Berlin und Baden-Württemberg haben die ungeliebten Anliegerbeiträge

bereits gekippt. Warum sollte das größte Bundesland nicht nachziehen?

Der Straßenausbau vor Ort muss aber trotzdem finanziert werden – mit

Steuergeld, schlägt der Steuerzahlerbund vor. Ist es also gerechter,

wenn die Allgemeinheit den Anliegern »ihre« neue Straße komplett

finanziert? Zumindest gibt es dann weniger Konflikte vor Ort. Das

macht die Sache einfacher. Aber was sollen diejenigen sagen, die

jüngst für die Straßensanierung ordentlich zur Kasse gebeten worden

sind und dem nachkamen? Und warum gilt für den Endausbau das anders

gelagerte Bundesrecht? Diese Fragen muss die Politik jetzt ehrlich

beantworten.

