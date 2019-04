Rheinische Post: Kommentar / Notre-Dame steht für das, was uns ausmacht = Von Matthias Beermann

Die Bilder der brennenden Kathedrale Notre-Dame

haben viele Franzosen mitten ins Herz getroffen. Die tiefe

Betroffenheit, die Staatspräsident Emmanuel Macron am Ort der

Katastrophe erkennen ließ, sie war nicht gespielt. Der uralte

Sakralbau im Herzen ihrer Hauptstadt ist für unsere Nachbarn das

wichtigste Symbol ihrer nationalen Identität. Aber nicht nur das: Die

ehrwürdige gotische Kathedrale ist zugleich einer jener Fixpunkte, an

denen sich auch eine europäische Identität festmachen lässt. Sie ist

ein in Stein gemeißelter Bezug zu jener gemeinsamen

abendländisch-christlichen Kultur, die uns alle verbindet –

unabhängig davon, was die Menschen glauben oder ob sie überhaupt

glauben.

In der Brandnacht ist offenbar vielen Menschen wieder bewusst

geworden, was im kleinlichen politischen Streit gerne vergessen wird:

dass es da ein gemeinsames Erbe gibt, das viel tiefer geht als die

Verträge und Verordnungen, die die EU zusammenhalten. Europäische

Werte, die es zu verteidigen lohnt. Das alles mag auch die

beeindruckende Welle der Hilfsbereitschaft erklären, die jetzt

losgebrochen ist. Natürlich wird es Kritiker geben, die maulen, man

solle doch lieber für humanitäre Zwecke spenden als für ein

abgebranntes Gebäude. Sie haben nichts verstanden.

