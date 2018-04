Rheinische Post: Kommentar / Pragmatischer Ansatz = Von Kirsten Bialdiga

Es ist ein vielversprechender Ansatz.

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) will ermöglichen, dass

Grundschuldirektoren künftig in Teilzeit arbeiten können. Ein

entsprechender Pilotversuch soll schon mit Beginn des neuen

Schuljahres starten. Das Problem harrt schon länger einer Lösung:

Jede siebte Schulleiter-Stelle in NRW ist vakant. Gerade an den

Grundschulen wollen Lehrerinnen häufig lieber in Teilzeit arbeiten,

eine Leitungsposition kam damit bisher für sie nicht infrage. Mit

ihrer neuen Initiative beweist die Schulministerin Pragmatismus.

Indem sie die Jobsharing-Idee als Test deklariert, kann sie das

Konzept schnell umsetzen. Sie muss auf diese Weise nicht erst eine

Gesetzesänderung durch den Landtag bringen. Trotzdem bleibt

abzuwarten, ob das Teilzeit-Modell die Erwartungen erfüllt.

Erfolgversprechender wäre es, wenn Gebauer zugleich auch die

Verwaltungsassistenzen kräftig aufgestockt hätte. Damit würde die

Leitungsaufgabe noch einmal deutlich an Attraktivität gewinnen.

Landesweit 45 zusätzliche Assistenten-Stellen helfen kaum weiter.

