Rheinische Post: Kommentar / Reue belohnen = Von Christian Schwerdtfeger

Jährlich werden in Deutschland Hunderttausende

zu Straftätern, weil sie sich nach einem vermeintlichen

Bagatelldelikt vom Unfallort entfernen, ohne sich um den

angerichteten Schaden zu kümmern. Denn das erfüllt den

Straftatbestand der Fahrerflucht. Und die ist kein Kavaliersdelikt.

Ohne Zweifel gehört ein solches Verhalten bestraft. Wer aus

Gleichgültigkeit oder Faulheit davonfährt, hat im Straßenverkehr

nichts zu suchen. Aber es macht zum Beispiel einen Unterschied, ob

sich ein Unfallverursacher absichtlich entfernt oder ohne

Schuldbewusstsein, weil er gar nicht mitbekommen hat, dass er beim

Ausparken ein anderes Auto „angeditscht“ hat – was häufig vorkommt.

Doch in beiden Fällen ist man fahrerflüchtig. Und man wird auch

bestraft, wenn man wenig später Reue zeigt und den verursachten

Schaden bei der Polizei nachmeldet und ihn begleicht. Letzteres sorgt

mit dafür, dass viele sich im Nachhinein erst gar nicht melden. Daher

wären Abstufungen im Strafmaß bei Unfällen mit geringfügigen

Blechschäden sinnvoll und begrüßenswert.

