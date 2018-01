Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Grünen-Parteitag

Nach der Bundestagswahl stehen die Parteien vor

gewaltigen Umbrüchen – strukturell wie personell. So wirkt Martin

Schulz trotz seiner kurzen Amtszeit beinahe schon wie aus der Zeit

gefallen. Das hat der SPD-Parteitag eindrucksvoll bewiesen. Und auch

Angela Merkels Ära neigt sich unaufhaltsam dem Ende entgegen – selbst

wenn sie noch mal eine Koalition aus Union und SPD schmieden kann.

Die Zeichen stehen auf Generationswechsel. Die CSU hat den ersten

Schritt bereits gemacht. Läuft alles glatt, wird Markus Söder

demnächst Horst Seehofer als bayerischer Ministerpräsident beerben.

Nun sind die Grünen dran. Und dabei geht es ums Eingemachte.

Wenn morgen in Hannover eine neue Doppelspitze gewählt wird,

könnte es sein, dass die Grünen gleich mit zwei ehernen Gesetzen

brechen. War ihnen bisher die Trennung von Amt und Mandat heilig, so

ist Robert Habeck als Vorsitzender nur zu bekommen, wenn die Partei

ihm eine Übergangsfrist einräumt. Habeck hat klar gemacht, dass er

erst seine Ministergeschäfte in Schleswig-Holstein zu einem

ordentlichen Abschluss bringen will.

Der 48-Jährige, einer der Architekten der Kieler Jamaika-Koalition

aus CDU, FDP und Grünen, kann es sich leisten, eine solche Forderung

zu stellen – gilt er doch als neuer Shootingstar seiner Partei. Als

Charismatiker, der dringend gebraucht wird nach dem freiwilligen

Abgang von Cem Özdemir, der nur zu gern Minister unter Merkel

geworden wäre und sich seinem Ziel so nah wähnte – bis FDP-Chef

Christian Lindner aufstand und ging. Auch die unverrückbare

Flügel-Arithmetik der Öko-Partei, wonach das Führungsduo aus einem

Fundi und einem Realo zu bilden sei, steht zur Disposition. Mit

Habeck und Annalena Baerbock könnten es zwei Realos an die Spitze

schaffen.

Das wäre nur konsequent angesichts der jüngsten Verschiebungen im

deutschen Parteiensystem. Zwar ist für die Grünen der Traum von

Jamaika am Ende jäh geplatzt, doch haben ihnen die

Sondierungsgespräche trotzdem genutzt. Ihr Ansehen ist zuletzt

gestiegen.

Sicher auch deshalb, weil die Grünen – anders als andere Parteien

– an ihrem Willen zum Regieren und zur Übernahme von Verantwortung

nie einen Zweifel ließen. Die Partei ist so in der öffentlichen

Wahrnehmung weiter in die Mitte gerückt. Ein Bündnis mit CDU und CSU

überrascht heute niemanden mehr. Zugleich bleiben die Grünen weiter

anschlussfähig an SPD und Linkspartei.

Gewiss: Derzeit stehen die Grünen als kleinste von sechs

Fraktionen im Bundestag bundespolitisch ohne Macht da. Die Wahl der

Parteispitze dürfte jedoch Aufschluss darüber geben, wo die Grünen

ihre Zukunft sehen: Verharren sie in alten Mustern oder weist ihr Weg

in eine neue Zeit?

