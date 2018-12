Rheinische Post: Kommentar / Schädliche Konkurrenz = VON MAXIMILIAN PLÜCK

Natürlich ist es legitim, dass eine

Arbeitnehmerorganisation zum Warnstreik aufruft, um in

Tarifverhandlungen die Interessen der Belegschaft durchzusetzen.

Zumal es die Bahn-Mitarbeiter mit Kundenkontakt sind, die im

täglichen Geschäft angesichts von massiven Verspätungen,

Zugausfällen, umgekehrten Wagenreihungen und ähnlichen Problemen den

Ärger der Kunden abbekommen. Allerdings schwindet das Verständnis

rapide, wenn man sieht, was bereits auf dem Tisch liegt: Die Bahn hat

in zwei Schritten eine Tariferhöhung um 5,1 Prozent plus eine

Einmalzahlung von 500 Euro angeboten und ist der EVG beim Thema

Freizeit und Betriebsrenten entgegengekommen. Die Gewerkschaft muss

aufpassen, ihr Blatt nicht zu überreizen. Und sie muss sich die Frage

stellen, ob sie mit einer Durchsetzung ihrer Forderung nach sieben

Prozent mehr Lohn dem System Bahn nicht noch mehr Geld entzieht, das

dringend benötigt würde, um die beschriebenen Fehlentwicklungen

abzustellen und damit auch die Situation der Beschäftigten zu

verbessern.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell