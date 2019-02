Rheinische Post: Kommentar / Sinnvolle Initiative gegen Schwarzarbeit = Von Birgit Marschall

Der Finanzminister will im Kampf gegen

Schwarzarbeit und Sozialmissbrauch aufrüsten und die Zahl der Stellen

beim Zoll um 3500 aufstocken. Das ist eine gute und richtige

Initiative. Es ist zum Beispiel notwendig, dass die Behörden besser

nachschauen, ob jemand, der aufstockende staatliche Hilfe zum

Lebensunterhalt beantragt hat, wirklich nur einer geringfügigen

Arbeit nachgeht oder doch in Wahrheit eine unterbezahlte

60-Stunden-Woche hinlegt. Oder ob organisierte Banden am Bau Steuern

und Sozialbeiträge für Beschäftigte hinterziehen, indem sich mehrere

Subunternehmen gegenseitig Scheinrechnungen ausstellen, um zu

verschleiern, wer wen wo beschäftigt.

Man fragt sich nur, warum diese sinnvolle Gesetzesinitiative erst

2019 gestartet wird. Bis das neue Gesetz volle Wirkung entfalten

kann, werden jetzt noch Jahre ins Land gehen. Denn die

Personalfindung ist schwer, die Ausbildung beim Zoll umfassend und

langwierig. Bis aus einem Azubi ein kundiger Zollfahnder geworden

ist, braucht es mehr als die drei Jahre reine Ausbildungszeit. Scholz

fällt es leicht, das nötige Geld für die 460 Millionen Euro teure

Personalaufstockung zu verplanen: Wenn die Ausgaben ab 2026 anfallen,

wird er wahrscheinlich nicht mehr Finanzminister sein.

